Современный комплекс по обращению с отходами на 200 тысяч тонн ввели в Липецкой области

В Липецкой области полностью ввели в эксплуатацию комплекс по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 200 тысяч тонн в год. На нем также установлен участок компостирования на 70 тысяч тонн и полигон на 100 тысяч тонн.

«Ввод нового комплекса стал важным шагом для перехода к экономике замкнутого цикла и снижению нагрузки на окружающую среду в Липецкой области. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 4 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей — это финансовая поддержка со стороны РЭО в виде льготного облигационного займа. Благодаря проекту создано более 180 рабочих мест, а регион стал ближе к достижению национальной цели по 100% обработке ТКО и снижению доли захоронения до 50%», — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Комплекс построен по концессионному соглашению между правительством области и инвестором ООО «СтройСельхозГарант».

«В качестве основного технологического оборудования экотехнопарка выбрана продукция отечественного производства от ООО „Экомашгрупп“. Применяемые технологии позволяют значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и почву, а переработанные отходы станут сырьем для различных областей экономики региона и страны в целом», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

После получения лицензии, утверждения тарифа и непосредственного запуска экотехнопарка планируется, что он будет принимать отходы из Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов области.

По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева для мониторинга развития инфраструктуры по обращению с ТКО организованы еженедельные штабы. На них представители Минприроды России и РЭО в оперативном режиме проводят мониторинг создания новых объектов в регионах.