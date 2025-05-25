Сотни мертвых краснокнижных тюленей нашли на берегу Каспия в Казахстане

Инспекторы обнаружили 117 туш тюленей на побережье Каспийского моря у города Форт-Шевченко в Казахстане. Об этом сообщил в Facebook* комитет рыбного хозяйства Минсельхоза республики.

По данным комитета, 20 и 21 мая во время рейда разложившихся животных нашли в районах Асан, Мыс Баутин и Мыс Урдюк. Эксперты предположили, что нерпы погибли в ноябре–декабре 2024 года.

Собранные на берегу туши тюленей уничтожили на полигоне, соблюдая санитарные нормы. Общее число обнаруженных с 2024 года мертвых нерп достигло 2194.

Главный специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий отметил, что в апреле нашли 88 туш, 21 мая обнаружили еще 117. Перед эти нашли еще 59 погибших тюленей.

Туши тюленей разложились особенно быстро из-за аномально теплой воды, что затруднило экспертизу. Материалы передали в правоохранительные органы.

Ранее мертвых тюленей обнаружили на побережье реки Терек. Трупы животных захоронили на специальном полигоне.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.