Синоптики спрогнозировали оттепель в Свердловской области

Синоптики прогнозируют повышение температуры и оттепель в Свердловской области, включая ее северные районы. Такой прогноз дал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», написал сайт Ura.ru .

«Основные снегопады придутся на запад и север области, по югу снег к вечеру сменится дождем», — отметил синоптик. Оттепель охватит значительную часть территории региона.

Похолодание ожидается только 12 и 13 ноября. После этого область снова окажется под влиянием теплого атлантического циклона. 14 и 15 ноября температура воздуха днем может подняться до +3…+5 градусов.