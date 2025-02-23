Вильфанд заявил, что прощаться с зимой в европейской части России пока рано

Вильфанд: морозы могут вернуться в европейскую часть России в марте

На европейской территории России пока не стоит рассчитывать на скорое окончание зимы, в марте температура может понизиться до -13 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, март в некотором смысле является зимним месяцем, поэтому вполне возможно понижение температуры до -10...-13 градусов.

«Да, январь был супертеплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до -10 будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — объяснил синоптик.

Однако он отметил, что в европейской части страны снег сойдет раньше, чем обычно.

Ранее появились сообщения, что несмотря на оттепель, которая ожидается в конце февраля, ближе к середине марта возможно возвращение холодов.