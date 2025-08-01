Сметают все на своем пути. Угрозу схода селей оценили на Камчатке
Вулканолог Махоткин рассказал, чем грозит таяние ледников Камчатки
На фоне прошедшего 30 июля мощного землетрясения на Камчатке начал извергаться один из самых высоких вулканов — Ключевская сопка. Если начнет таять ледник Богданович, это может привести к образованию селевых потоков на его склонах, так называемых лахарах, сообщил в беседе с 360.ru геолог, вулканолог Иван Махоткин.
«Извержение приводит к таянию ледников, а это, в свою очередь, способствует образованию селей. Это водно-грязевая смесь, способная быстро перемещаться. Именно из-за лахары погиб известный актер Сергей Бодров на Кавказе. Она накапливается в результате общего разогрева, извержения и таяния. Потом происходит прорыв. Вода несется со скоростью до 50 километров в час», — объяснил он.
По словам геолога, селевые потоки перемещаются на расстояния в 20-30 километров и приводят к значительным разрушениям. Если при извержении вулкана пепел выпадает на 1-2 километра, то таяние льда вместе с пепловой массой, образовавшейся после извержения, может перемещаться на порядок длиннее.
«Такой плотный грязевой поток — очень опасное явление, которое сметает все на своем пути. Это как цунами, только цунами — это вода, а лахары — это грязь с камнями, которые могут достигать двух-трех метров. Они могут моментально разбить двухэтажный дом, мосты и дороги», — добавил Махоткин.
В Российском союзе туриндустрии ранее сообщили, что для путешествующих по полуострову извержение вулкана Ключевская сопка опасности не представляет.