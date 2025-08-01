Сметают все на своем пути. Угрозу схода селей оценили на Камчатке

На фоне прошедшего 30 июля мощного землетрясения на Камчатке начал извергаться один из самых высоких вулканов — Ключевская сопка. Если начнет таять ледник Богданович, это может привести к образованию селевых потоков на его склонах, так называемых лахарах, сообщил в беседе с 360.ru геолог, вулканолог Иван Махоткин.

«Извержение приводит к таянию ледников, а это, в свою очередь, способствует образованию селей. Это водно-грязевая смесь, способная быстро перемещаться. Именно из-за лахары погиб известный актер Сергей Бодров на Кавказе. Она накапливается в результате общего разогрева, извержения и таяния. Потом происходит прорыв. Вода несется со скоростью до 50 километров в час», — объяснил он.

По словам геолога, селевые потоки перемещаются на расстояния в 20-30 километров и приводят к значительным разрушениям. Если при извержении вулкана пепел выпадает на 1-2 километра, то таяние льда вместе с пепловой массой, образовавшейся после извержения, может перемещаться на порядок длиннее.

«Такой плотный грязевой поток — очень опасное явление, которое сметает все на своем пути. Это как цунами, только цунами — это вода, а лахары — это грязь с камнями, которые могут достигать двух-трех метров. Они могут моментально разбить двухэтажный дом, мосты и дороги», — добавил Махоткин.

В Российском союзе туриндустрии ранее сообщили, что для путешествующих по полуострову извержение вулкана Ключевская сопка опасности не представляет.