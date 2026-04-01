На Сахалине обнаружили червей на замену рыбе фугу в получении тетродотоксина

Ученые обнаружили на Сахалине червей с высокой концентрацией тетродотоксина. Это открытие поможет сделать более дешевым получение яда, востребованного в медицине. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МГУ имени Ломоносова.

Институт поддерживает строительство биостанции «Анива» на полуострове Крильон. Исследователи этой станции выявили червей, способных заменить рыбу фугу в производстве нейропаралитического яда, применяемого в медицине и нейробиологических исследованиях. Для экстракции одного грамма токсина требуется одна тонна рыбы.

«Российские ученые показали, что такое же количество токсина можно получить примерно из нескольких сотен граммов немертин — морских червей из комплекса видов Cephalothrix simula», — сообщили в вузе.

Значительная часть токсина у самок приходится на яйцеклетки — при нересте одна особь может произвести до 420 микрограммов тетродотоксина. Исследование также показало, что самки червей сохраняют высокую токсичность в лабораторных условиях. Рыбы фугу при выращивании в аквариуме через некоторое время перестают быть ядовитыми.