Синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в конце недели | 360°

Экология 30 апреля 2024, 16:32 Синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в конце недели Синоптик Вильфанд: в ночь на 4 мая в Москве температура опустится ниже нуля Marius Bulling/dpa / Global Look Press

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Температура в столице со среды начнет понижаться, и 3 мая она не будет превышать +10 градусов. В ночь на 4 мая в Москве ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал небольшие дожди и облачность с 1 мая.

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«Завтра понижение температуры, хотя она все равно будет выше нормы. Теплая ночь +7…+9, по области до +12. Днем завтра +18…+19, по области до +21», — отметил Вильфанд.

Специалист добавил, что в четверг и пятницу москвичи столкнутся с заметным понижением температуры. Днем 3 мая столбики термометров поднимутся днем не выше +10 градусов. В ночь на субботу осадков не будет, но прогнозируются легкие заморозки, не опасные для посевов.

«А днем за счет того, что будет облачная погода и небольшой дождь, температура повысится и будет +11…+16», — заключил синоптик.

Эксперт также предположил, что 4 и 5 мая в столице пройдут дожди.

Ранее в Подмосковье прошел сильный дождь. Горожане поделились своими видеозаписями с частично затопленными улицами.