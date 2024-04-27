Сильный дождь обрушился на Москву в последний рабочий день недели | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 11:32 Сильный дождь обрушился на Москву в последний рабочий день недели Сильный дождь в Москве и Подмосковье показали на видео

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На Московский регион утром обрушился сильный дождь. 360.ru собрал подборку видео с масштабами катаклизма.

Житель Подольска указал, что ливневки на одной из улиц не справляются с таким количеством воды.

На кадры попала машина такси в Москве, которая прибыла за клиентом. Практически половина ее кузова оказалась в воде.

На улице Южная в Дрожжино тоже заметили проблемы с канализацией на одной из парковок.

Пресс-служба столичного департамента транспорта предупредила водителей, что из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал жителям Москвы теплую погоду на выходных.