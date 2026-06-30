Синоптики рассказали о температуре воды на курортах России

Росгидрометцентр: морская акватория Сочи и Ейска прогрелась до +26 градусов

Вода на российских курортах к окончанию июня достигла комфортной для плавания и купания температуры от +18 до +26 градусов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра.

Синоптики заявили, что на черноморских курортах минимальные показатели температуры воды +18..+21 зафиксировали в Феодосии, Алуште, Евпатории и Анапе.

В Ялте, Геленджике, Туапсе и Сочи море прогрелось до +23..+25, а максимальный показатель в +26 градусов зафиксировали в акватории Ейска.

На балтийском побережье Калининграда под влиянием жаркой погоды из Европы вода прогрелась до +22 градусов.

В столичном регионе максимальный показатель зафиксировали в Москве-реке в районе Звенигорода. Температура воды поднялась до вполне курортных значений в +19 градусов.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 29 июня, призвал жителей Москвы и Московской области готовится к жаркой погоде. Он подчеркнул, что уже в четверг воздух прогреется до +30 градусов. Постепенное повышение температуры начнется уже во вторник, когда до столичного региона доберется антициклон, обрушивший на страну Европы изнуряющий зной.