Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья теплую неделю

Гидрометцентр: декабрь в Москве начался с превышения нормы на пять градусов

Наступившая зима полноценно не вступит в свои права в Москве и Московской области из-за поступления теплых воздушных масс из Атлантики. Всю рабочую неделю температура в столице и Подмосковье останется на пять градусов выше климатической нормы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

Синоптики отметили, что облачная погода не даст распространившемуся на Европейской части России антициклону сильно снижать температуру по ночам.

Первые три дня рабочей недели пройдут без осадков. Днем в понедельник, 1 декабря, температура в Москве составит +1…+3 градуса, по области — 0…+5.

В ночь на вторник местами пройдет туман, а столбики термометров в столице опустятся до −2…0, в Подмосковье будет −4…+1. Днем незначительно потеплеет до 0…+2 градусов в Москве и до −2…+3 градусов в области. Такая же погода сохранится в среду.

Незначительные изменения начнутся в четверг, когда на Московский регион прольется небольшой дождь. Температуру воздуха он изменит незначительно. По ночам 0…+2 в столице и −3…+2 — в Подмосковье.

Днем воздух в Москве прогреется до +4, а в Подмосковье — местами до +5 градусов.

Небольшие осадки сохраняться в пятницу и субботу. Дневная и ночная температуры останутся на плюсовых отметках.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поставил ноябрь 2025 года на третье место среди самых теплых последних осенних месяцев в истории. Он пояснил, что средняя температура превысила климатическую норму на 4,3 градуса.