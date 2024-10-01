Синоптик Вильфанд предрек «совершенно летнюю» температуру в начале октября
В первые дни октября в Центральной России температура будет существенно превышать климатическую норму. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, столбики термометров поднимутся до +21…+23 градусов.
«Совершенно летняя температура», — подчеркнул синоптик.
Такая температурная аномалия затронет также Центральное Черноземье и Поволжье. Кроме того, в европейской части России и в Восточной Сибири почти не ожидается осадков.
Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предсказала первый снег в столице уже через две недели. При этом она отметила, что в первую неделю октября средние показатели температуры будут превышать норму на четыре-пять градусов.
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