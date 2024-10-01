Синоптик Вильфанд предрек «совершенно летнюю» температуру в начале октября

В первые дни октября в Центральной России температура будет существенно превышать климатическую норму. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров поднимутся до +21…+23 градусов.

«Совершенно летняя температура», — подчеркнул синоптик.

Такая температурная аномалия затронет также Центральное Черноземье и Поволжье. Кроме того, в европейской части России и в Восточной Сибири почти не ожидается осадков.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предсказала первый снег в столице уже через две недели. При этом она отметила, что в первую неделю октября средние показатели температуры будут превышать норму на четыре-пять градусов.