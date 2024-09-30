Синоптик Позднякова рассказала, что москвичи увидят первый снег через 2 недели

Снежинки впервые появятся в столичном регионе уже через две недели. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сайту телеканала «Звезда». До этого времени погода ожидается переменчивой, добавила она.
Существенное понижение температуры близкое к осенним значениям ожидается в период с 12 по 15 октября. Вероятно, что к середине месяца в воздухе появятся первые снежинки.
Что касается первой рабочей недели, то в это время погоду будет определять антициклон. Ночи будут прохладными, а дневные температуры постепенно повысятся. В общем, средние показатели температуры в Москве и области окажутся на 4-5 градусов выше нормы, что будет ближе к условиям начала сентября.
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