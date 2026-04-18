Синоптик рассказала, какой снег может выпасть весной в Москве

Выпадающий весной в Москве снег может быть только мокрым, а не снежными хлопьями. На фоне дождя он почти незаметен, рассказала РИА «Новости» специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Мокрый снег весной — разговор не про „хлопья“, потому что характер отличается от описания снежных осадков. Например, специфической текстурой и наличием большого количества влаги», — объяснила метеоролог.

Макарова добавила, что такой снег выпадает в основном при температуре около 0 °C и выше. По ее словам, весной в столице будет много дождей, а мокрый снег на их фоне может оказаться незаметным.

Ранее столичное Главное управления МЧС предупредило о непогоде в Москве 19 и 20 апреля. На фоне похолодания местами на дорогах может образоваться гололедица, ожидается мокрый снег с дождем. В ведомстве допускали, что температура упадет до нуля градусов или даже ниже.