Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные

В Москве в выходные ожидается температура воздуха до +29 градусов

В субботу воздух в Москве может прогреться до +27 градусов, а в воскресенье — до +29, осадков не ожидается. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус.

«Господство атмосферного барического антициклона с запада, который начал влиять на погоду еще в пятницу, сохранится в столице на выходные, а также в начале следующей недели», — сказал Леус.

Метеоролог уточнил, что в субботу ожидается ветер с севера, но уже не такой сильный. В воскресенье сохранится малооблачная погода, без дождей. В ночные часы температура приблизится к норме, составит до +16 градусов.

«Днем температура выше климатической нормы на 2-3 градуса. Днем в Москве +27…+29 градусов», — заключил синоптик.

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