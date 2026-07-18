Синоптик назвала последний солнечный день в Подмосковье в июле

Синоптик Позднякова: в Подмосковье на следующей неделе вернутся дожди

В Московском регионе в конце июля местами пройдут кратковременные дожди, но города не затопит. Об этом MSK1.RU рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Понедельник, 20 июля, будет последним таким сухим и солнечным днем, потом местами начнутся кратковременные дожди», — сказала синоптик.

Она добавила, что ночью температура воздуха останется на уровне +13…18 градусов. Днем столбики термометров понизятся до +20…+25 градусов. Жара немного спадет.

Позднякова отметила, что погода в последнюю пятидневку июля ожидается вполне комфортная. Сильных дождей не ожидается, а температура должна подняться, возможно, что до +30 градусов.

Ранее Позднякова пообещала москвичам приятную для отдыха погоду с 17 по 19 июля.