Синоптик раскрыл, когда в Москву вернется тепло

Теплая и солнечная погода вернется в Москву на выходных. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Период ненастной погоды закончится вместе со страстной неделей. В выходные дни характер погоды в Москве будет улучшаться, атмосферное давление расти и, самое главное, хоть холодный северо-восточный ветер пока сохранится, но он уже не будет таким сильным и порывистым», — сказала она.

При этом синоптик не исключила, что в субботу местами может пройти небольшой дождь. В ночь на субботу температура в столица составит -1…+1 градусов, а по области она опустится до -2 градусов. В дневное время в Москве ожидается +8…+10 градусов, а в Подмосковье — от +6 до +11 градусов.

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала РИА «Новости», что самые теплые дни на выходных ожидаются в южных регионах Европейской части страны. Днем температура повысится до +14 градусов, а в ночное время опустится до +2… +8 градусов. После выходных днем потеплеет до +18 градусов, а ночные температуры особо не изменятся.

Ранее в Москву и Подмосковье фактически вернулась зима — с ночными заморозками и снегопадами.