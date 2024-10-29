Синоптик Цыганов заявил, что погода в Москве уже уходит от аномального тепла

Погода в Москве стабилизируется и возвращается к обычным температурам, постепенно уходят от аномального тепла. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
Он отметил, что в сентябре и начале октября температура воздуха в столице поднималась до аномально высоких для этого времени значений. Сейчас же ситуация становится более приближенной к привычной.
Цыганов добавил, что на столице надвигается циклон, которые принесет с собой похолодание. В ближайшие дни ожидается пасмурная погода с дождями. А к концу недели начнутся заморозки, сначала по ночам, а потом и в дневное время.
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