Синоптик Цыганов заявил, что погода в Москве уже уходит от аномального тепла

Погода в Москве стабилизируется и возвращается к обычным температурам, постепенно уходят от аномального тепла. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он отметил, что в сентябре и начале октября температура воздуха в столице поднималась до аномально высоких для этого времени значений. Сейчас же ситуация становится более приближенной к привычной.

Цыганов добавил, что на столице надвигается циклон, которые принесет с собой похолодание. В ближайшие дни ожидается пасмурная погода с дождями. А к концу недели начнутся заморозки, сначала по ночам, а потом и в дневное время.