Силу наберет, но с ног не сдует. Москвичей успокоили после объявления о шторме

Жителям Москвы и Московской области не нужно опасаться плохих погодных условий в случае усиления ветреной обстановки до 17 метров в секунду. Об этом 360.ru сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ветер до 17 метров в секунду не является штормовым. Мы находимся в ситуации, когда идет тыловая часть циклона. Ветер плотный и упругий, но не такой шквалистый, как бывает при грозах. Ветер наберет силу, но слишком большого значения ему придавать не нужно», — заявил он.

Метеоролог уточнил, что в пятницу еще придется надевать теплые вещи, но затем на улице потеплеет.

«В субботу — до +21 градуса, ветер стихнет, в воскресенье — до +24. В пятницу могут быть осадки, но потом три дня без дождя. Теплая погода в этом году еще будет, а жары уже нет. Но впереди как минимум сентябрь, который может стать продолжением лета», — заключил Шувалов.

МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о ветре до 17 метров в секунду в пятницу. Такая погода сохранится до конца суток.