Сильная магнитная буря обрушится на Землю в Новый год

Российские ученые предупредили о сильной магнитной буре и полярных сияниях, которые начнутся утром во вторник, 31 декабря. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

«Вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января <…> Предварительно выставлена высокая вероятность полярных сияний в предновогодние часы», — спрогнозировали ученые.

На широтах Москвы вероятность их возникновения оценили около 20%, а на петербургских — около 50%.

Изначально эксперты предположили, что солнечные выбросы придут к Земле ближе к празднованию Нового года, а магнитная буря начнется с 31 декабря на 1 января. Позже они пересмотрели свой прогноз, отметив, что она быстрее приближается и начнется утром 31 декабря, причем у нее, вероятно, будут два максимума.

Рекордных бурь точно не будет, но ожидается довольно сильное воздействие на уровне G2-G3 по пятибалльной шкале.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о мощной вспышке на Солнце высшего балла X.