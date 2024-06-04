Сильная магнитная буря накроет Землю 4 июня

Мощная магнитная буря уровня G3 накроет Землю во вторник, 4 июня. Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Астрофизики уточнили, что в ночь с 1 на 2 июня на Солнце выбросило облако плазмы. При этом специалисты спорили о том, в какую сторону оно двигалось — от Солнца к Земле или в противоположную.

Некоторые ученые считали, что произошли сразу две вспышки, но в РАН заявили, что была только одна.

«Приход плазмы к Земле, исходя из текущего представления о том, что же произошло на Солнце в ночь с 1 на 2 июня, ожидается завтра, во вторник, около 19:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Ранее ученые сообщили о магнитной буре, которая с начала года стала третьей по силе. Ее текущий индекс составил около семи. Кроме того, почти над всей российской территорией сформировалась зона полярных сияний, которые могли появиться даже в Москве и Санкт-Петербурге.