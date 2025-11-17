Штаб ТКО: 11 субъектов выполнили план по созданию контейнерных площадок и закупке контейнеров

Новгородская, Архангельская, Орловская, Ростовская, Псковская области, Республики Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский, Пермский края выполнили план по созданию контейнерных площадок и закупке контейнеров на 2025 год. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Из 8 952 запланированных на 2025 год создано 8 954 контейнерных площадки. Также приобретено 50 926 контейнеров из запланированных 48 558. Прошу регионы сохранять темпы работ и контроль за ходом их выполнения, а также своевременно направлять отчеты о ходе их исполнения», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Общие плановые показатели на 2025 год по созданию контейнерных площадок и закупке контейнеров выполнены.

«Теперь необходимо сконцентрировать внимание на выполнении показателей каждого отдельного региона. По отстающим регионам продолжается контроль за исполнением разработанных ими понедельных и помесячных графиков работ», — добавили в пресс-службе РЭО.