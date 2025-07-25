Сезон кислотных дождей. Ученые бьют тревогу из-за роста химикатов в осадках по всему миру

Ученые обнаружили увеличение концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в дождевой воде и снеге по всему миру. Исследование специалистов опубликовали в журнале Nature .

TFA — синтетическое вещество из группы так называемых «вечных химикатов». Оно попадает в окружающую среду через промышленные выбросы и в результате распада некоторых пестоцидов.

Особую тревогу у ученых вызывает стремительный рост содержания этого вещества в природе. Например, в Германии за последние годы концентрация TFA в листьях деревьев увеличилась в 5-10 раз.

Главная опасность трифторуксусной кислоты заключается в ее способности накапливаться в воде, почве и даже человеческом организме, не подвергаясь естественному разложению.

Сейчас ученые начали обсуждать возможность внесения этой кислоты в список токсичных веществ. Последние исследования показали, что TFA оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию людей и животных, а также на экосистемы в целом.

Ранее ученый Артем Абунин заявил, что «плазменный смерч» способен достигнуть земной атмосферы за три-четыре дня. При этом сейчас предсказать траекторию его движения сложно.