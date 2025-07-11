Ученый Абунин отметил, что «плазменный смерч» может достигнуть атмосферы Земли за три-четыре дня

Из недр Солнца произошел мощный выброс плазмы, оцениваемый в миллион километров в длину. Астрономы именуют это явление «плазменным смерчем», который вращается в космическом пространстве. Сейчас предсказать траекторию движения этого феномена сложно, но существует вероятность, что он может направиться в сторону Земли. руководитель Центра измерения космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин заявил, что в случае движения плазменного выброса к Земле, он достигнет ее атмосферы через три-четыре дня. Это может вызвать нарушения в магнитном поле планеты и спровоцировать геомагнитные бури. Слова эксперта привел сайт aif.ru .

Абунин добавил, что в ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность, колеблющаяся между спокойным и слабовозмущенным уровнями. Тем не менее, даже при отсутствии явного влияния на поверхность Земли, последствия для космической среды могут быть значительными.

По словам ученого, плазменные выбросы могут оказывать воздействие на межпланетное пространство и влиять на движение спутников. Нагрев верхних слоев атмосферы увеличивает сопротивление, заставляя космические аппараты замедляться и изменять траектории. Хотя эти процессы могут оставаться незамеченными для земных наблюдателей, они существенно влияют на орбитальные объекты.

Вместе с тем Абунин отметил, что для возникновения серии геомагнитных бурь одного выброса недостаточно. Он напомнил, что такие явления обусловлены множеством факторов, и текущий выброс является лишь частью общей динамики солнечной активности.