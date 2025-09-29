Северное сияние озарило небо над Россией

Россияне в ночь на 30 сентября наблюдают полярное сияние. Причиной стала крупнейшая за последнее время вспышка на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Полярное сияние видели в разных регионах России, в том числе и в Подмосковье. Отдельные части сияния появляются выше основной дуги, что свидетельствует о длительных геомагнитных возмущениях. На Земле идет магнитная буря уровня G1.

Очевидцы присылают фотографии из разных регионов России. Северное сияние наблюдали в районе Архангельска, в Свердловской, Ленинградской и Нижегородской областях, Татарстане и Башкортостане. Красоту можно будет увидеть и в Карелии, ЯНАО и северной части Сибири.

В Подмосковье сиянием смогут любоваться жители Дмитровского района, в Москве — проживающие в северной части города. В лаборатории отметили, что интенсивность северного сияния может вырасти в ближайшие дни.

Мощную вспышку на Солнце зафиксировали также 20 сентября. Специалисты отнесли вспышку к предпоследнему классу мощности.