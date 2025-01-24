В Севастополе ввели режим ЧС федерального характера

Севастополь включили в зону федеральной ЧС из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Данное решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда правительства», — отметили в пресс-службе.
В Севастополе специалисты продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов на побережье. Ежедневно работают группы, созданные для мониторинга ситуации.
Ранее специалисты Морской спасательной службы завершили откачку основной массы нефтепродуктов с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239». Теперь они приступают к завершающему этапу очистки. Также специалисты придумали три варианта по утилизации затонувших в Черном море танкеров. Первый — откачать нагретый мазут с глубины 20 метров.
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