Севастополь направил в Анапу волонтеров для ликвидации разлива мазута

Группа волонтеров-экологов из Севастополя прибыла в Анапу для помощи в ликвидации последствий разлива мазута. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев .

Он подчеркнул, что волонтеры присоединились к уборке прибрежной территории в Анапском и Темрюкском районах, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас на месте работают более 8,5 тысячи человек. Волонтеры присоединились к группировке спасателей, администрации и сотрудников предприятий.

Кроме того, активисты приступили к поискам пострадавших от разлива мазута птиц. Пернатых доставляют в специальный пункт помощи, где очищают, моют и кормят.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с работой волонтеров на побережье и в пункте помощи пострадавшим птицам. Вся работа проводится в круглосуточном режиме.

МЧС России ранее сообщило, что спасатели очистили более 34 километров береговой линии и вывезли 12 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Кроме того, из акватории в порту Анапы и на побережье Керчи убрали почти 11 тонн нефтяной смеси. Теперь спасатели сконцентрировались на очистке моря около мыса Змеиный и в Керченском проливе.