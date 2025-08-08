Подмосковные спасатели напомнили об опасности купания в холодной воде

Работники «Мособлпожспаса» напоминают жителям и гостям Подмосковья, что в августе воздух становится заметно прохладнее, а вода в водоемах быстро остывает. Солнечного тепла уже не всегда хватает, чтобы прогреть ее до комфортной температуры, поэтому купаться нужно осторожнее.

Специалисты предупреждают: купание в холодной воде может серьезно навредить здоровью. Опасно плавать в плохую погоду — ветер, дождь или гроза увеличивают риск переохлаждения, мешают ориентироваться, создают сильные волны и ухудшают видимость для спасателей.

«В ходе профилактических рейдов и бесед работники подразделений напоминают гражданам о нормах безопасного поведения у воды, уделяя особое внимание не оборудованным местам для купания, представляющим прямую угрозу для жизни», — подчеркнул заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин.

Спасатели рекомендуют следить за прогнозом погоды, не купаться, если вода холоднее +18 градусов или на улице непогода, не употреблять алкоголь перед плаванием, а также выбирать только официальные пляжи с дежурными спасателями.