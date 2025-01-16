Самым жарким в истории признали 2024 год

Синоптик Вильфанд: 2024 год стал самым теплым в истории

Прошлый год стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений, которые специалисты ведут с 1850 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в центре «Известий» .

«Причем очень интересно, что он был второй подряд самым теплым», — добавил синоптик.

По его словам, такие рекорды — любопытный, но настораживающий факт для климатологов. Вильфанд также рассказал, что самым жарким в истории стал день 22 июля 2024 года. Тогда среднесуточная температура на Земле составляла 17,16 градуса.

Ранее в Гидрометцентре исключили возможность традиционных морозов на Крещение в Москве. С 15 января жителей и гостей столицы ожидает оттепельная погода. Температура будет варьироваться в диапазоне от -4 до +1 градуса. Погода станет аномально теплой для этого периода.