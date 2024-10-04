Самую большую карту из пластиковых крышечек создадут в России

В первый день Российского экологического форума, который пройдёт с 7 по 9 октября, волонтеры и активисты планируют установить рекорд России и собрать самую большую карту России из пластиковых крышечек. На ней отметят регионы, отстающие в создании предприятий по переработке. Цель активистов — привлечь внимание к проблемам экологии и стимулировать отстающие регионы скорее создавать мощности по утилизации.

«В этом году волонтёры решили установить рекорд России — собрать самую большую карту России из пластиковых крышечек. При этом на карте красными крышечками отметят 14 регионов, которые находятся в „красной“ зоне и отстают в создании инфраструктуры по переработке отходов. Площадь карты России из пластиковых крышечек займёт примерно 10 квадратных метров — это более тысячи крышечек, собранных за один день. А ежегодно россияне выбрасывают такое количество крышечек, что ими можно было бы покрыть все города миллионники», — рассказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В России ежегодно образуется около 3,3 млн тонн пластиковых отходов. Из них на переработку попадает 17%. Крышечки из-за маленьких размеров практически не отсортировываются. Единственный способ собрать их для переработки — реализовывать различные проекты. Так, у многих на слуху проект «Добрые крышечки», который благодаря вырученным деньгам помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. Победитель 2022 года Зелёной Премии РЭО в номинации «Корпоративные проекты» компания «ВкусВилл» за 2023 год собрала на переработку 7 млн крышечек. А победитель Зелёной Премии 2023 года проект «Водорослям крышка» собрал 15 млн крышечек за три года и выпустил 162 тысячи мальков сазана, толстолобика и белого амура в Волгу. Мальки растительноядных рыб активно борются с заиливанием и зарастанием рек сине-зелёными водорослями. Так, благодаря проекту восстанавливается экосистема и закладывается основа оздоровления реки.

«Первый день РЭФ, как и в прошлом году, мы передали молодёжи. Будет много интерактивных сессий, ток-шоу — это всегда очень активный и вовлечённый день, потому что именно такая наша молодёжь. Однако в этом году волонтёрам захотелось сделать что-то большее, привлечь внимание к проблемам экологии и стимулировать отстающие регионы скорее создавать мощности по утилизации», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Также Денис Буцаев напомнил, что в апреле этого года в Егорьевске Московской области состоялось официальное открытие крупнейшего в России завода по переработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт» и завода по производству готовых изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт» Группы «ЭкоЛайн» мощностью 60 тысяч тонн в год.

«В других регионах тоже активно развивается инфраструктура по переработке отходов — и пластиковых, и каких-либо других. Однако есть 14 регионов, которые совсем не исполняют дорожную карту по строительству предприятий обращения с ТКО. Это Забайкальский край, Еврейская автономная область, Севастополь, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Омская, Астраханская, Свердловская, Ульяновская и Воронежская области. Очень символично и значимо, на мой взгляд, что молодые волонтёры „пристыдят“ их красными крышечками», — заявил Денис Буцаев.

Российский экологический форум (РЭФ) пройдет 7−9 октября в Московской области. Первый день (7 октября) будет посвящен молодежи. Главным событием Молодежного дня станет попытка установить Рекорд России и составить самую большую карту страны из пластиковых крышечек для привлечения внимания регионов, которые отстают в строительстве заводов по переработке отходов. Важными событиями деловой программы станут участие вице-премьера Дмитрия Патрушева в первый день деловой программы форума (8 октября) и топовых экспертов отрасли — во второй (9 октября).

Регистрация и участие в форуме — бесплатные. Заявки на участие для участников Молодежного дня и деловой программы форума, а также на аккредитации представителей СМИ принимаются на официальном сайте форума.