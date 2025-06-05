Климатологи предрекли аномальной жаркий год на Земле в следующие пять лет

Вильфанд: с вероятностью 80% один из следующих 5 лет окажется аномально жарким

Один год из следующих пяти лет станет самым жарким в мире. Об этом в ходе пресс-конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, цитату привел «Интерфакс» .

Синоптик сослался на недавно опубликованный отчет Всемирной метеорологической организации.

«С 80%-ной вероятностью ожидается, что, по крайней мере, один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным», — заявил он.

Вильфанд добавил, что есть и более тревожный прогноз. В ближайшие пять лет, причем с вероятностью 70%, средняя температура на планете превысит 1,5 градуса Цельсия. По его словам, это может вызвать критические изменения в климатической системе Земли.

Ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области о похолодании до +5 градусов. В то время, как в ХМАО придет жара с грозой и сильным ветром, сообщило издание Ura.ru.