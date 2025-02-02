Самое опасное вещество нашли в грунте Анапы

В загрязненном грунте Черного моря обнаружили самый опасный канцероген — бензапирен. Его норма превышена более, чем в 20 раз, сообщил в беседе с mk.ru научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Пробы взятого с очищенных берегов Анапы показал, что предельно допустимая концентрация бензапирена в нем превышена в 22,5 раза», — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что в сборе анализа принимали участие сотрудники НИПИ и Всероссийского общества охраны природы.

Кубанский государственный университет и МГТУ имени Баумана представили исследования по использованию биопрепаратов и бактерий для разложения мазута в почве. Их планируют применять при очистке песка.

В ходе расчистки побережья Черного моря после крушения танкеров в Керченском проливе волонтеры и сотрудники МЧС собрали более 178 тысяч тонн нефтепродуктов. За минувшие сутки на участке от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы выявили новые точечные выбросы мазута.