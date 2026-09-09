Садовод Ковалев рассказал, как защитить урожай от первых заморозков

Фермер и садовод Кирилл Ковалев посоветовал заранее собрать почти созревшие плоды, а оставшиеся растения укрыть и утеплить. В Московском регионе первые заморозки ожидаются в ночь на среду, сообщает газета «Известия» .

Резкое похолодание опасно прежде всего для томатов, перцев и базилика. По словам Ковалева, даже нулевая температура почвы становится для них стрессом. Почти созревшие плоды лучше снять с грядок: они смогут дозреть дома, а нагрузка на растения снизится.

Оставшиеся культуры эксперт рекомендовал укрывать спанбондом или агротекстилем. Эти материалы повышают температуру под укрытием на несколько градусов. Корневую систему деревьев и кустарников стоит защитить мульчей, которая сохраняет тепло в почве.

Еще один способ — дождевание перед заморозками. Замерзающая вода выделяет тепло и образует ледяной слой, удерживающий температуру около нуля. Полив следует начать до похолодания и продолжать до утра. Метод не подходит для ветреной погоды: вода будет быстро испаряться и дополнительно охлаждать растения.