С владельцев затонувших танкеров «Волгонефть» потребовали взыскать около 315 млн рублей

Суд рассмотрит исковое заявление Морспасслужбы к владельцам танкеров «Волгонефть». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Иск к компаниям ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл», владеющим затонувшими в Черном море танкерами, рассматривают в Арбитражном суде Краснодарского края.

Представители Морспассслужбы требуют взыскать с судовладельцев более 314,5 миллиона рублей в качестве возмещения трат на ликвидацию последствий ЧП.

Во время заседания по делу, которое состоялось 7 апреля, истец предоставил суду первый пакет документов, подтверждающих первичный расчет цены иска: акты выполненных работ, платежные поручения, бухгалтерские ведомости и сведения о заработной плате сотрудников.

Следующее заседание состоится 14 мая.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами с мазутом в Черном море в почти 85 миллиардов рублей. Компаниям, владеющими танкерами, дали месяц на возмещение вреда. Если в течение этого срока они не возместят убытки, то исковые заявления направят в суд.