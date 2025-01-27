С пляжей Севастополя после крушения танкеров вывезли почти 605 тонн загрязненного грунта

Развожаев: за сутки с пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн грунта с мазутом

С пляжей Севастополя в воскресенье вывезли 12,4 тонны загрязненного мазутом грунта. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«За все время работ вывезено уже 604,934 тонны грунта», — уточнил он.

Вчера в ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе участвовали волонтеры и группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС. Они очищали от нефтепродуктов пляжи «Золотой» и «Инжир» на побережье Херсонеса.

В понедельник работы продолжаются возле Балаклавы. Добровольцам выдали средства индивидуальной защиты и необходимый инвентарь.

Специалисты продолжают осматривать береговую линию и акваторию.

Развожаев добавил, что в государственной ветеринарной клинике реабилитацию проходят девять пострадавших птиц.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев 25 января сообщил, что специалисты Морспасслужбы раньше срока откачали весь мазут из кормовой части танкера «Волгонефть-239».