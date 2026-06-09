Рыбаков Владивостока попросили спасти запутавшегося тюленя

В акватории Владивостока обнаружили запутавшегося в сети тюленя. Об этом сообщил телеграм-канал реабилитационного центра «Тюленятник и все-все-все» .

«В районе Шаморы запутавшийся тюлень, кто будет мимо проплывать и увидит — попытайтесь подтянуть багром за сеть к борту и, пожалуйста, сразу позвоните», — обратились волонтеры к рыбакам и туристам.

На приложенном видео животное барахтается в воде, пытаясь избавиться от куска сети, надетого на шею. Мужчины в лодке попытались приблизиться и дотянуться до него багром, но это не удалось.

Реабилитационный центр «Тюлень» в Приморье помогает вернуться к жизни и в природу детенышам ларги, попавшим в беду.

Ранее спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети в районе Балтийской косы. Ветеринары сообщили, что он не пострадал.