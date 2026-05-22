Русская зима станет другой. Синоптик рассказал, что изменится в ближайшие годы

Синоптик Шувалов: русская зима со снегом и морозами сократится, но не исчезнет

Изменение климата не оставит центральную России без снежных зим, но сократит их продолжительность. Об этом сообщил ТАСС руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Бесснежные зимы не станут нормой. Традиционная русская зима просто „съежится“, станет меньше по продолжительности, но она останется», — сказал он.

Шувалов предупредил, что надеяться на теплые зимы не стоит, морозы и снегопады сохранятся. Жители центральной России, по прогнозу специалиста, уже через пять лет смогут заметить, что зима стала короче.

Ранее биофизик и климатолог Алексей Карнаухов наоборот допустил новый ледниковый период. Изменение течений в Северной Атлантике, по его словам, грозит похолоданием на десятки градусов и летнему снегу.