Россиян предупредили о риске столкнуться с не тающим летом снегом

В будущем европейскую часть России может ждать снежное лето. Есть вероятность, что покров перестанет полностью таять со сменой сезонов. Такой сценарий в эфире радио «Комсомольская правда» допустил биофизик и климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Прогноз основан на релаксационной модели оледенений в Северном полушарии, опубликованной еще в 1994 году. Согласно этой концепции, дальнейшее глобальное потепление способно изменить циркуляцию течений в Северной Атлантике и в итоге запустить процессы, которые приведут к новому ледниковому периоду.

«И вот этот вывод о том, что глобальное потепление может привести к перестройке течений в Северной Атлантике, он прекрасно подтверждается тем, что рекордно жаркие годы 2023-2024, это были рекорды с точки зрения повышения глобальной температуры, должны приводить к некоторому замедлению Гольфстрима», — рассказал Карнаухов.

Гольфстрим — течение, которое во многом обеспечивает Европе сравнительно мягкий климат. В случае его серьезного замедления или исчезновения температурный фон на материке может резко измениться в сторону похолодания.

«И это похолодание будет не 2-3 градуса, это будет -20-25 градусов по отношению к нынешней температуре. И это достаточно тревожный на самом деле сценарий», — подчеркнул он.

По мнению климатолога, подобному развитию событий пока уделяют недостаточно внимания, поскольку основной фокус в науке остается на росте средних температур, засухах, наводнениях и других экстремальных проявлениях глобального потепления.

Тотальные это явления или нет, а москвичей синоптики уже предупредили об апрельском похолодании. В течение ближайших суток в столице ожидается ухудшение погодных условий — дождь, мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду.