Россию предупредили о потеплении из-за Эль-Ниньо

Развитие явления Эль-Ниньо приведет к росту температуры воздуха в России, однако его влияние может проявиться позднее. Об этом эксперт Всемирной метеорологической организации (ВМО) рассказал в интервью ТАСС .

По словам специалиста, Эль-Ниньо повышает температуру, но сила его воздействия зависит от времени года, уязвимости конкретной страны и взаимодействия с другими атмосферными процессами.

«Нам нужно быть осторожными, потому что, возможно, воздействие на Россию проявится позже в этом году. Главным образом, очевидно то, что с Эль-Ниньо температура будет расти», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что волны жары в Северном полушарии начались еще до того, как последствия Эль-Ниньо проявились в полном масштабе. Рекордные температуры уже зафиксировали в Северной Америке, Европе, Центральной Азии, а также в отдельных районах Восточной и Южной Азии.

В организации допустили, что глобальная температура продолжит расти по мере развития и перехода к ослаблению Эль-Ниньо. Новые рекорды могут зафиксировать в конце 2026 и в 2027 году. Интенсивность явления, которое формировалось с апреля по июнь, может усилиться почти до трех градусов, что соответствует высокой степени мощности.

Эль-Ниньо — климатический феномен, который характеризуется резким повышением температуры верхнего слоя воды в центральных и восточных областях Тихого океана. Оно оказывает значительное влияние на климат и погоду на планете. Однако на удаленные от точки своего развития регионы, как правило, влияет опосредованно.

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