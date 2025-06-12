Россию накроют магнитные бури

Настали долгожданные длинные выходные. С 12 по 15 июня россияне будут отдыхать, но Солнце может омрачить праздники метеозависимым людям. Уже 13-го числа вероятность магнитной бури резко возрастет.

Ученые из лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ сообщают, что за последние дни индекс солнечной активности увеличился. Сейчас он составляет 5,5 балла из 10 возможных. Как писало Ura.ru, за сутки на поверхности Солнца зафиксировали три небольшие вспышки класса С.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 12 июня 2025 года магнитосфера Земли будет в основном спокойной. Однако к вечеру возможны геомагнитные колебания.

В пятницу, 13 июня, магнитосфера Земли тоже будет спокойной. Геомагнитная активность останется на низком уровне весь день. Слабые возмущения возможны с вероятностью около 40%.

Магнитные бури возможны. По предварительным прогнозам, пик геомагнитной активности придется на 15-е число, но и 13 июня вероятность шторма возрастет до 36%.

Магнитные бури оказывают наиболее сильное влияние на людей старше 50 лет, а также на тех, кто имеет хронические заболевания, проблемы с сердцем и сосудами или страдает от перепадов давления. Однако метеочувствительность может проявиться у любого человека — согласно исследованиям, около 30% населения Земли чувствительны к изменениям в магнитосфере.

Ранее завершилась рекордно долгая геомагнитная буря. Она началась между полуночью и шестью часами утра 1 июня, едва не вышла на высший пятый уровень и продолжалась до вечера 3 июня.