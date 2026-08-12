Российским дачникам посоветовали искать причину яблокопада у соседей

Даже своевременная обработка яблонь от плодожорки может не спасти урожай, если с вредителем не борются владельцы соседних участков. Садоводам необходимо договариваться и проводить обработку вместе, рассказала в комментарии 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

Она пояснила, что в этом году активизировались поражающие яблони насекомые, что привело к возникновению падалицы.

«Даже если вы у себя все опрыскаете, но на соседнем участке всем плевать, то можете не успеть вовремя собрать урожай. Не потому, что не приняли меры, а потому, что у вас такой сосед», — заявила Тихонова.

Агроном подчеркнула, что для избавления от вредителей нужно подавить всю популяцию, а сделать это можно только при обработке большой части территории. Поэтому серьезный эффект в борьбе с плодожоркой проявляется лишь тогда, когда владельцы садов проводят обработку все вместе и не оставляют пораженные плоды под деревьями.

О других причинах падалицы и что делать с опавшими яблоками — в нашей статье.