Российских аллергиков предупредили об опасности божьих коровок-арлекинов

Энтомолог Турицын заявил о нашествии опасных для людей божьих коровок-арлекинов

Выделяющие опасную для аллергиков гемолимфу божьи коровки-арлекины заполнили города центральной и южной части России. Об этом в комментарии Telegram-каналу Baza заявил энтомолог Владимир Турицын.

Он пояснил, что причиной увеличения популяции насекомых стало дождливое лето, во время которого появилось большое количество тли — ими питаются божьи коровки-арлекины.

В конце сентября прилетевшие в Москву и Краснодарский край насекомые принялись готовится к зиме. Они начали заполнять квартиры и дачи.

Турицын предупредил, что трогать голыми руками божьих коровок-арлекинов не стоит, так как они выделяют гемолимфу, вызывающую аллергию и даже отравление.

В начале сентября Пермский край атаковали пауки-осы. Нашествие несвойственных региону насекомых объяснили изменением климата, который дал возможность хищникам расширить свой ареал обитания.

Жителей попросили не приближаться к паукам-осам, чтобы не спровоцировать их на нападение.