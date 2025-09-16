Ученый Кифель объяснил появление пауков-ос в Пермском крае изменением климата
Ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель объяснил, что ядовитые пауки-осы начали появляться в Пермском крае из-за изменения климата. Об этом сообщило Ura.ru.
По словам ученого, эта разновидность отличается крайней чувствительностью к холоду и совершенно не выдерживает длительного воздействия низких температур, что исторически сужало ареал ее распространения.
«Но наблюдаемые изменения, а именно тенденция к более мягким зимам в северной части страны и увеличению продолжительности теплого сезона, открывают для этого вида новые возможности и создают предпосылки для вероятного расширения их ареала обитания», — пояснил эксперт.
Кифель уточнил, что яд паука-осы опасен только для других насекомых, а для человека укус сравним с пчелиным. Паук-оса не агрессивен и нападает только в случае угрозы.