Российские ветеринары впервые сделали ящерице МРТ мозга

Клиника в Чехове впервые в России провела МРТ бородатой агаме

Ветеринары в России впервые обследовали бородатую агаму методом магнитно-резонансной томографии и выявили инфекционное заболевание. Пресс-служба клиники «ВетПрофАльянс» в Чехове сообщила об этом в Instagram*.

Пациента по кличке Крепыш доставили с плохим самочувствием. Внешний осмотр ничего не дал, и врачи решили провести МРТ мозга. Сложность состояла в том, что в России еще никто не проводил такое обследование семейству агамовых.

Сначала врачи просканировали здоровую ящерицу Брейкдансера и не нашли у нее патологий. Ее снимок войдет в будущий атлас анатомии. Затем подошла очередь Крепыша.

«МРТ выявила менингоэнцефалит — очаги воспаления в оболочках и паренхиме головного мозга», — сообщили специалисты.

Ящерица хорошо перенесла процедуру и после пробуждения захотела поесть. Ей назначили лечение.

