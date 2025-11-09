Россиянам рассказали, ждать ли в ноябре снега в европейской части страны

Европейская часть России в середине ноября останется без снега из-за теплой погоды. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега. Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега», — сказал он.

Метеоролог добавил, что на юго-западе Сибирского федерального округа выпадет снег на выходных. Если говорить о европейской части России, то снежный покров появится только на северо-востоке.

По его словам, погода в ноябре будет теплой и нехарактерной для этого месяца.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября.