Россиянам рассказали о плюсах снегопада в апреле

В результате обильного снегопада в апреле сережки цветущих растений опадают, что значительно уменьшает количество аллергенов в воздухе. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.

«Для аллергиков, наверное, даже и неплохо, что в конце апреля пошел снег, потому что у цветущих сейчас растений, которые вызывают аллергию, тоже могут опадать сережки. Соответственно, меньше пыльцы, меньше аллергенов. Для аллергиков это возможность вздохнуть полной грудью и немножко отдохнуть от этого неприятного сезона», — отметил Филин.

Синоптики сообщили, что за понедельник в Москве выпало около 21 миллиметра осадкой, высота снежного покрова составила 12 сантиметров. Во вторник снегопад продолжился.

В Подмосковье убрали сотни поваленных деревьев с дорог и тротуаров. Во многих муниципалитетах Подмосковья спецтехника расчищает проезды и обрабатывает дороги противогололедными материалами.