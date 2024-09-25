Россиянам рассказали, когда выпадет первый снег

Синоптик Ильин: первый снег может выпасть в центре России в начале октября

Точный срок первого снегопада в России сложно предсказать, но при худшем раскладе он выпадет в первые недели октября. Об этом в беседе с изданием 76.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, над европейской частью России сейчас находятся теплая и холодная воздушная массы. Появление первого снега зависит от того, какая из них займет лидирующую позицию. Пока нет определенности, причем нельзя предсказать даже с вероятностью 75%, какая из воздушных масс победит.

Ильин добавил, что при хорошем развитии событий температура воздуха на начало октября составит +12…+17 градусов, а при плохом — +7…+12 градусов, причем первый снег выпадет уже в первые недели месяца.

В любом случае жители Центральной России смогут увидеть первый снег уже в следующем месяце. Ильин также спрогнозировал снежную и местами даже морозную зиму, причем снега выпадет не меньше, чем в прошлом сезоне.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Челябинской области первый снег выпадет 23 сентября.