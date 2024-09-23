Gismeteo: первый снег ожидается в Челябинской области 23 сентября

Златоуст станет первым городом в Челябинской области, где выпадет снег. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Gismeteo.

Небольшие осадки, в том числе и дождь, ожидаются 23 сентября. Столбики термометров покажут отметку в +2…+8 градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

В ночь с 23 на 24 сентября в регионе прогнозируются заморозки. Похолодает до -5 градусов.