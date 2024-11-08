Синоптик Позднякова пообещала москвичам наступление метеорологической зимы с 13 ноября

Метеорологическая зима наступит в российской столице в середине следующей недели, 13 ноября. Об этом RT рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, еще в выходные жители Москвы смогут насладиться хорошей погодой, средние температуры, по предварительным прогнозам, будут где-то на пять градусов выше нормы. Но потом погода начнет постепенно портиться.
На смену плюсовым температурам придут морозы. И уже к среде, 13 ноября, установится метеорологическая зима. Ждать в ближайшее время потепления н стоит, добавила синоптик.
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