Россиянам рассказали, как изменится климат в стране через 50 лет

Эксперт Кокорин: средняя температура в РФ вырастет на 2,5 градуса через 50 лет

Средняя температура в России через 50 лет увеличится как минимум еще на 2,5 градуса. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.

По его словам, за предыдущие полвека в стране уже стало теплее на этот же показатель.

«К концу века, наверное, еще столько же добавится, то есть в сумме прибавится пять градусов как минимум», — сказал он.

Кокорин не исключил, что показатели будут еще больше. Это зависит от многих факторов, в частности, от того, насколько быстро человечество будет переходить на низкоуглеродные и на безуглеродные источники энергии.

Ранее немецкие ученые выяснили, что влияние инверсионных следов от самолетов на климат может быть не таким значительным, как предполагалось ранее.