Немецкие ученые выяснили, что влияние инверсионных следов от самолетов на климат сильно преувеличено

Немецкие исследователи выяснили, что влияние инверсионных следов от реактивных самолетов на глобальное потепление может быть не таким значительным, как предполагалось ранее. Об этом «Москве24» рассказал научный обозреватель Николай Гринько.

Белые следы, остающиеся в небе после пролета самолета, известны как инверсионные. Они образуются из-за конденсации водяного пара и образования ледяных кристаллов на микроскопических частицах сажи, возникающих при сгорании топлива в реактивных турбинах.

Раньше считалось, что перистые облака, образованные из инверсионных следов, способствуют потеплению, так как поглощают инфракрасное тепло, излучаемое поверхностью планеты. Однако новое исследование показало, что в большинстве случаев (80%) инверсионные облака формируются в местах, где уже существует естественная облачность. Это может приводить к утолщению облачности и снижению ее согревающего эффекта.

Ученые из Немецкого центра авиации и космонавтики оценили нагрев поверхности Земли, вызванный инверсионными перистыми облаками, и сравнили его с эффектом от углекислого газа. Оказалось, что нагрев от следов самолетов составил всего две трети от потепления, вызванного CO2. В некоторых случаях частицы сажи из инверсионных следов могут стать основой для отражающих облаков, которые будут охлаждать поверхность.

Несмотря на эти выводы, исследователи подчеркивают, что вопрос требует дальнейшего изучения. Для того чтобы делать далеко идущие выводы и менять маршруты самолетов ради снижения облачности, необходимо собрать гораздо больше данных.